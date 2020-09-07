“مركز الرصد الإسكاني” يكشف عن زيادة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي

أصدر مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان، نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني من عام 2020، والتي تعنى بآخر المستجدات المُتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة، ويمكن الاطلاع على كامل النشرة عبر الرابط https://bit.ly/2F8HyDT.

ورصدت النشرة تطورًا إيجابيًا في الربع الثاني لعام 2020 بزيادة مساهمة قطاعي “الأنشطة العقارية” بنسبة 10.6% و”التشييد والبناء” بنسبة 8.2 % في الناتج المحلي الإجمالي غير نفطي بالأسعار الجارية، كما أظهر المؤشر القياسي العام لأسعار العقار استقراراً مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، أسهم في ذلك برامج ومبادرات وزارة الإسكان.

كما أسهمت حلول وخيارات وزارة الإسكان في إيجاد حلول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، إذ ارتفع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 76% خلال شهر واحد، حيث بلغت 13.8 مليار ريال في شهر يونيو 2020 مقارنة مع 7.8 مليار ريال في شهر مايو 2020، كما بلغت نسبة ارتفاع معدل نمو القروض العقارية حوالي 218 % في يونيو2020 مقارنة مع شهر يونيو2019 – وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسب النشرة، بلغ عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الثاني من عام الجاري67.157 وحدة جاهزة للاستخدام بالرغم من تأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع السكني، وجاءت الرياض كأكثر المناطق التي شهدت انتهاء للبناء بـ 14.499 وحدة سكنية.

كما شهد مؤشر القطاع السكني ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.8 على أساس سنوي مدفوعا بشكل أساسي بزيادة مؤشر أسعار الأراضي بنسبة1.9%، وأظهرت الفلل زيادة بنسبة 2.0% بينما أظهرت الشقق زيادة بنسبة 1.0%، كما سجل المؤشر استقراراً خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وسجلت البيانات الربعية للعام الجاري لمؤشر أسعار الشقق في الرياض انخفاضًا بنسبة 0.5% والشرقية بـ 3.8% كما سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة زيادة طفيفة 0.7% و0.4% على التوالي، وعلى مستوى الفلل سجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعًا قدره 2.6%، فيما انخفض المؤشر في كلٍ من الرياض والمدينة المنورة بنسبة 0.1% و0.2%، وسجلت الأراضي زيادة طفيفة في منطقتي مكة والمدينة، وانخفاض طفيف في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية بنسبة 1.0%.

وعلى جانب آخر، رصدت النشرة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1% في متوسط أسعار السكن وتوابعه في شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020، وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات الأساسية والأعلى في قيمة الأهمية النسبية بنسبة 25.50% في متوسط أسعار المستهلك.