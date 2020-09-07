سلطنة عمان تقرر عودة الرحلات الجوية في هذا الموعد

عقدت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، لمتابعة تطورات جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

وباركت اللجنة العليا، الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/ 2021 في ظل استمرار جائحة كورونا والمتضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، وذلك لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة في السلطنة بغض النظر عن التباين في ظروفهم المختلفة انطلاقًا من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية.

وأكدت اللجنة العليا، أنها ستتابع تقييم المعطيات الصحية المرتبطة بالعملية التعليمية في مدارس السلطنة، وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لتلك المعطيات، لافتة إلى أنها تدرس موضوع فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر موعدًا لذلك، على أن تكون تلك الرحلات مجدولة حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركة الطيران الأخرى.