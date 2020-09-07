أمانة مكة تفعل لقاء المستفيدين من أماكن تواجدهم وخدمتهم في منازلهم

اعتمد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تفعيل لقاء المستفيدين من أماكن تواجدهم عبر مبادرة “الاتصال الافتراضي” والتي أطلقتها الإدارة العامة لخدمة العملاء، دون الحاجة إلى الحضور، وذلك بعد أخذ موعد إلكتروني مُسبق عبر رقم الواتساب 0570555911

وأوضح مدير عام خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ أمانة العاصمة المقدسة تعمل على إيجاد أنسب الطُرق للتواصل مع العملاء وتقليل الزيارات الحضورية لهم وخدمتهم في منازلهم، في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين و المقيمين، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم، مع استكمال العمل بالبروتوكولات والركائز الأساسية الموصى بها من قبل الجهات المختصة؛ للوقاية من الفيروس في مقر العمل والحفاظ على صحة الموظفين.