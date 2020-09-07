“موارد الرياض” توقع اتفاقية تعاون لتأهيل أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل 

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ومركز إصرار وطموح للتدريب، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل .

مثل فرع الوزارة في توقيع الإتفاقية د. محمد الحربي مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض فيما مثل مركز إصرار وطموح أ. فاطمة واصلي مديرة المركز بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع.

وتنص الإتفاقية على تدريب فئة الأيتام لدى الأسر الكافلة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة تستهدف استكشاف وتنمية مالديهم من مهارات وفق قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لأهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الإنتقال بفئاتها المستفيدة من الرعوية للتنموية.