آخر تطورات #كورونا عالميا.. بريطانيا تسجل 2948 حالة إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أفادت بيانات حكومية نشرت، اليوم الاثنين 7 سبتمبر، بأن بريطانيا سجلت 2948 حالة إصابة مؤكدة بمرض “كوفيد-19” بانخفاض طفيف عن 2988 حالة سجلتها أمس.

وشهدت حالات الإصابة اليومية ارتفاعًا بلغ نحو ألف حالة خلال شهر أغسطس الماضي، لكنها بدأت في الزيادة في الأيام القليلة الماضية.

وزادت قدرة بريطانيا على الفحص منذ بلوغ الموجة الأولى من التفشي ذروتها في وقت سابق هذا العام.