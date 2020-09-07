توضيح مهم من “لجنة مكافحة المخدرات” عن مخدر “الشبو”

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مدى خطورة مخدر “الشبو” على جسم الإنسان.

وقالت اللجنة عبر حسابها على تويتر إن الشبو (الكريستال ميث) له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي (العقل).

وأضافت “تعتبر هذه المادة قوية وسريعة في تأثيرها وظهور أعراض متعاطيها مثل: هلوسة سمعية وبصرية قوية تجعله أقرب إلى الذهول والانفصال عن الواقع”.