مقال لوزير الدفاع الأمريكي حول الجيش الصيني يشعل غضب بكين .. ماذا قال؟

اعترضت الصين بشدة على مقال حديث لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قالت إن محتواه معاد للجيش الصيني، ولا يستند إلى أي أساس.

وقال رن قوه تشيانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، يوم الأحد، إن هذا المقال “مليء بعقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وشوه دون أساس جيش التحرير الشعبي واختلق ما يسمي التهديد الصيني العسكري”.

وأعرب رن عن معارضته الحازمة للمقال، قائلا إن “الحقائق تثبت أن أي محاولة لقطع العلاقات الوثيقة بين الجيش الصيني والشعب مصيرها الفشل”.

وذكر رن أن الدستور الصيني أوضح أن القوات المسلحة الصينية تنتمي للشعب، ويشارك جيش التحرير الشعبي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني هدف الحزب، وهو خدمة الشعب بإخلاص.

ووصف محاولات الولايات المتحدة “تصعيد التوترات الإقليمية وزرع الشقاق بين الصين ودول أخرى في المنطقة” بـ”الأمل الكاذب”.

وكان إسبر قال في مقال بعنوان “البنتاغون مستعد للصين” إن الجيش الصيني، وعلى عكس القوات المسلحة الأمريكية، “ليس جيشا يخدم الأمة” ولكنه ينتمي للحزب الشيوعي الصيني ويخدمه.