الصحة العالمية: وباء كورونا لن يكون الأخير وعلى العالم أن يكون أكثر استعدادا

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “إن وباء فيروس كورونا المستجد لن يكون الوباء الأخير، وعلى العالم أن يكون أكثر استعدادا عما كان عليه الأمر هذه المرة، وذلك من خلال الاستثمار في النظم الصحية والرعاية الصحية، بما في ذلك خلال مكافحة كورونا”.

وأعلن تادروس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في جنيف أن عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم قد تخطى 27 مليون حالة، في حين اقترب عدد الوفيات من 900 ألف حالة وفاة.

وحول إمكانية تجدد إصابات من أصيبوا بكورونا، قالت خبيرة المنظمة لشئون الوقاية الدكتورة ماريا فان كيركوف “إن الشخص حين يصاب بالفيروس ويتعافى فإن جسمه يكون أجساما مضادة وهي من تقوم بدور الحماية لفترة معينة، مشيرة إلى أنه ليس من المعروف حتى الآن المدة التي يمكن لتلك الأجسام أن توفر فيها الحماية للشخص، حيث يعتمد ذلك على قوة المرض ومعدل تلك الأجسام التي تكونت”.