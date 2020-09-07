الموارد البشرية توضح إجراءات وشروط نقل خدمات وافد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل خدمة نقل خدمات وافد، والتي تمكن المنشآت من طلب نقل خدمة عامل إليها من صاحب عمل آخر.

وأشارت الوزارة إلى أن الموافقة تتم على طلب نقل الخدمة آليًا في حال كانت الرخصة والإقامة منتهيتين، مؤكدة على أنه يتطلب موافقة صاحب العمل إلكترونيًا في حال كانت الرخصة والإقامة ساريتين، ثم يتم مراجعة أحد أنظمة الجوازات لاستكمال الإجراءات.

وحددت الوزارة الخطوات اللازمة لتقديم طلب الخدمة؛ حيث تضمنت تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ثم اختيار خدمة نقل عامل وافد من الخدمات الإلكترونية ويلي ذلك تعبئة البيانات المطلوبة وتسديد الرسوم إن وُجدت ومراجعة الجوازات لإصدار إقامة جديدة وأخيرًا الموافقة على التعهد والشروط ثم الضغط على إرسال.

كما أوضحت الشروط الخاصة بنقل الخدمة، وهي أن تكون تراخيص المنشأة سارية وعدم وجود عمالة برخص عمل منتهية على مستوى الرقم الموحد، وأن يكون النطاق أخضرًا فما فوق، إضافة إلى أن أن يكون الوافد المطلوب نقله على رأس العمل كما تضمنت الشروط أن تكون منشأة الوافد المنقول منها قائمة وأن يكون نطاق المنشأة الطالبة للحدمة أكبر أو يساوي نطاق المنشأة المتنازلة.

وحددت الإجراءات التي يجب اتباعها للموافقة على نقل الخدمة، وهي تسجيل الدخول لموقع الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة نقل خدمات وافد ومراجعة طلباتك السابقة وأخيرًا اتخاذ القرار بقبول نقل العامل أو رفضه.