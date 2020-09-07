شاهد.. سيدة سودانية: يعيش الملك سلمان #فيضانات_السودان

أظهر مقطع فيديو متداول بين النشطاء السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة سودانية تبدي سعادتها بالمساعدات الإغاثية التي أرسلتها المملكة لمساندة بلادها في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية.

وقالت السيدة السودانية التي ظهرت في الفيديو “يعيش الملك سلمان”، تعبيرا عن امتنانها لجهود المملكة العربية السعودية في عمليات الإغاثة لبلادها جراء الفيضانات.

وأرسلت المملكة مساعدات إغاثية عاجل للشعب السوداني، كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التعزية والمواساة لمجلس السيادة السوداني في ضحايا الفيضانات.