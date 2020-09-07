عائلة #خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم.. وولاة الأمر أدوا الأمانة ونفذوا الوعد

أكدت عائلة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أن أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية، اليوم الاثنين، كانت أحكاما عادلة وتمثل رادعاً لكل مجرم ومسيء مهما كان.

من جانبه، قال محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي، إن الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف محامي عائلة خاشقجي أن الأحكام تعتبر رادعاً لكل مجرم مسيء مهما كان. ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية.

وتابع “لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء”.

وكان المتحدث الرسمي للنيابة العامة صرح بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي -رحمه الله-.

وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض، أصدرت في هذا أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية٠

وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي،حيث قضت الاحكام بالسجن ٢٠ عامًا على خمسة من المدانيين حيال كل فرد منهم، وثلاثه من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم.

وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقًا للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (٢٢ ، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.