مختصون في التقنية: تعثر دخول بعض مستخدمي #منصة_مدرستي في البداية أمر طبيعي ومن السهل تجاوزه

“البدايات دايمًا تكون صعبة ومختلفة لكن متأكد أنَّه الأسبوع الجاي بتشوفون أن الوضع أفضل”، بهذه الكلمات علق الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، على التحدي التقني الذي واجهته منصة مدرستي بالأمس، مطمئنا منسوبي التعليم في كل المناطق على الفترة المقبلة، وأنه سيكون حل لجميع المشكلات.

ووسط التحديات الكبيرة التي يعيشها العالم، وإغلاق معظم الدول لمدارسها، أقرت المملكة نظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، وأعلنت في البداية أنه سيكون هناك تحديات، وخصصت الأسبوع الأول للتهيئة والتسجيل في المنصة.

خبراء في مجال التقنية وأمن المعلومات، أكدوا أن الوقت هو الفيصل فقط في هذه التحديات، وأنه من الطبيعي أن يحصل في استخدام تطبيقات البرامج في البداية بعض المشاكل، مشيرين إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقة وكفاءة على تسهيل استخدام المنصة ومواجهة التحديات.

وقال عبدالله المديميغ، خبير تقني، لإنه من الطبيعي أن يحصل في استخدام تطبيقات البرامج في البداية بعض المشاكل والتحديات، ويتم التغلب عليها مع الوقت.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “هذا لا يخص تطبيق دون غيره (سواء اداري او تعليمي او تجاري او مالي). لكن ما نواجه كمختصين هو عدم صبر المستفيدين أو متخذي القرار”.

وتابع: “التعليم عن بعد هو حل لجائحة كورونا ولا شك أنه لا يغني عن التعلم حضورياً خصوصاً في بعض المواد وبعض المستويات الدراسية. فبعض المواد تحتاج حضور الطالب القاعه وممارسة التجارب والتطبيقات وتسجيل المشاهدات، لعلنا نعطي وزارة التعليم فرصة ونساعدها في أداء مبادراتها”.

وقال سالم الدلبحي، خبير تقني: “من غير المقبول إجحاف المجهودات التي بذلوها شبابنا بالوزارة بالحكم عليها من أول أسبوع لأن الخفايا التقنية كثيرة، بالعكس منصة فيها متانة وتحديات وسباق زمن يفترض نشجعهم ونصبر عليهم”.

واقترح محمد السكران الخبير التقني، أن تكون كل مرحلة تعليمية بالمنطقة على “سيرفر خاص” بها ويوزع الدوام على ثلاث فترات (صباح ، ظهر ، عصر) وبهذا ستعمل المنصة بشكل سليم”.

وقال بدر الدريعي: “أتمنى مانقسى على أي جهة لأن كورونا أثر على العالم كله، ودائما نلتمس العذر لهم .. وكل شخص يؤدي دوره”.

وأضاف: “منصة مدرستي تتبع وزارةالتعليم، والمسؤولية تقع على عده جهات من ضمنها وزاره الاتصالات.. لانه الموضوع مو مشروع تجاري هذا مشروع حكومي يخص المواطن بشكل مباشر وزارة الاتصالات عليها توفر البنية التحتيه المناسبة والتعليم تشغيل المنصة”.