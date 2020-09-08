في السودان: الأهالي يتصدون لـ”أفاعي” ضخمة تبتلع الماشية

تصدى أهالي شمال السودان لأفاعي ضخمة لم يعهدوا مثيلاً لها في حياتهم ظهرت مؤخراً مع موجة الفيضانات وهي تقوم بابتلاع الماشية .

وبحسب التفاصيل فقد تفاجأ سكان قرية (كدكول) بالضفة الشرقية لمحلية القولد شمالي السودان بظهور أفاعي ضخمة يترواح طولها مابين 4- 5 أمتار وقد أتت من الجبال المحيطة بالقرية، وذلك بسبب الأمطار والسيول التي إجتاحت المنطقة الأسابيع الماضية.

وقام السكان بإصطياد إثنين منها بينما فرّت البقية التي يجري البحث عنها.

وكانت إحداهم قد إبتعلت ماعزاً لأحد المواطنين بالقرية، وحاولت الأخرى مهاجمة مواشيهم قبل إصطيادها.