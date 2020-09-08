الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار والأنظار على قرارات البنوك المركزية

تراجع الذهب الثلاثاء 8 سبتمبر بفعل صعود الدولار ولكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادي في حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أميركا الشمالية وأوروبا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1925.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1931.70 دولار. وزاد الدولار أمام منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

هذا وحد من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.

وأغرقت الحكومات والبنوك المركزية الأسواق بإجراءات تحفيز غير مسبوقة لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما صعد بالذهب لمستويات مرتفعة بفضل دوره في التحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9% إلى 26.76 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1% إلي 906.76 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2310.41 دولار.