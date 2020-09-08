كورونا حول العالم: 892 ألف وفاة و27.3 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 27.3 مليون صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى27.339.000 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين 18.3 مليون، وعدد الوفيات 892 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وبيرو، وكولومبيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وإسبانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.