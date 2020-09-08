جماهير العميد “غاضبة” على اتحاد القدم بسبب المحلي

شنت جماهير نادي الاتحاد هجوماً عنيفا على اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بعد الأنباء التي أشارت إلى أن الجولة الاخيرة والحاسمة والمفصلية ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستوكل بعض مبارياتها لحكام محليين ومن ضمنها مباريات ( العدالة – الاتحاد ) و ( ضمك- الفتح ) و(الفيصلي-أبها ).

وتعتبر مباراة الاتحاد والعدالة وكذلك ضمك والفتح من أهم مباريات الجولة والدوري عموماً نظير أهميتها في تحديد مصير الفريق الهابط بجانب العدالة والحزم.

الجماهير الاتحادية انتقدت بشدة ذلك القرار في حال تأكد ، حيث وصفته بغير العادل والذي من الممكن أن يضر بفريقها في أخطر مرحلة حرجة في تاريخه مستغربةً في ذات الوقت تكليف طاقم حكام أجانب يعتبر من النخبة لمباريات لا تشكل أي أهمية في ذات الجولة وهو ما جعلها تستغرب من هذا التصرف الغريب والغير مبرر والذي يضر بعدالة المنافسة من وجهة نظرها.