اغلاق منشآت ومصادرة وإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة بخميس مشيط

أتلفت إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي حوالي 1900 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن الحملات الرقابية على أسواق المحافظة .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أنه تم رصد مخالفات في 53 منشأة تجارية أغلقت منها 4 منشآت، وذلك بعد تنفيذ أكثر من 269 جولة ميدانية لمراقبي البلدية خلال أسبوع واحد، إضافة الى سحب وفحص 74 عينة غذائية بمختبر البلدية.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.