بالفيديو: مدير تعليم الطائف يتداخل مع الطلاب ويشاهد أداء المعلمين للدروس في منصة مدرستي

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية بذل المزيد من الجهود التي تقدم خلال المرحلة الحالية وصولا إلى قدر كبير من التوافق مع بيئة المدرسة وبما يضمن استمرارية التعلم عن بعد.

إضافة إلى التركيز على دور الأسرة الفاعل في تحقيق النتائج المرجوة وتنمية دافعية الطلاب والطالبات للتعلم عن بعد.

جاء ذلك خلال زيارته لثانوية الأندلس يرافقه المساعد للشؤون التعليمية للبنين ومدير مكتب غرب.

حيث تفقد اللهيبي سير العمل في الميدان،وأشاد بجهود القادة والمعلمين في تقديم الدروس عن بعد عبر القاعات الافتراضية،وما يقدم من خدمات ودعم فني للطلاب وأولياء أمورهم؛ لتفعيل ‎منصة مدرستي بما يحقق استقرار سير العملية التعليمية عن بُعد.

وتداخل اللهيبي مع الطلاب عن بعد وشاهد أداء المعلمين واستمع لتساؤلات الطلاب.

كما وقف المدير العام على مركز عمليات الدعم والمساندة لمنصة مدرستي وشاهد كافة التجهيزات والتي ستكون مقر لتدريب بعض المعلمين الذين قد يواجهون بعض الاشكاليات في دخول المنصة بالاضافة إلى فتحها أمام المعلمين لتسجيل دروسهم الافتراضية وتقديمها للطلاب.

بالإضافة إلى تواجد فريق متخصص لتقديم الدعم والمساندة للمعلم والطالب وولي الأمر فيما يخص منصة مدرستي.