إغلاق 8 منشآت غذائية لتدني مستوى النظافة بأجياد مكة

واصلت وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في⁧‫ بلدية أجياد الفرعية‬⁩، الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية بحدود البلدية.

وأسفر عن هذه الجولات إغلاق 8 منشآت غذائية لتدني مستوى النظافة ووجود رخص وشهادات صحية منتهية ولم يتم تجديدها، ‏وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، جهودها الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من مصادر الأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.