إغلاق 18 منشأة مخالفة للأنظمة بشرائع مكة

نفذت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية 44 جولة رقابية على المنشآت الغذائية داخل نطاق البلدية
وأسفرت الجولات عن مصادرة 143كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق 18 منشأة مخالفة للأنظمة .
وتم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين وفق النظام المتبع في مثل هذه المخالفات .
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية و المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادرالأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية مجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .