إغلاق 18 منشأة مخالفة للأنظمة بشرائع مكة

نفذت ⁧‫وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية الشرائع الفرعية‬⁩ 44 جولة رقابية على المنشآت الغذائية داخل نطاق البلدية

وأسفرت الجولات عن مصادرة 143كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق 18 منشأة مخالفة للأنظمة .

‏وتم تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين وفق النظام المتبع في مثل هذه المخالفات .

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية و المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادرالأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية مجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .