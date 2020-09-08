التعليم تعلن إحصائيات #منصة_مدرستي في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التعليم عن إحصائيات الدخول والاستخدام لمنصة «مدرستي» في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن عدد حضور الزوار على المنصة وصل إلى 25 مليون زائر في الأسبوع الأول فقط.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن إحصائيات الدخول والاستخدام لمنصة مدرستي في المدارس الحكومية؛ تعكس دعم القيادة -حفظها الله- لأبنائها وبناتها لاستكمال تعليمهم عن بُعد، كما تُظهر حجم المشاركة والتفاعل بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات؛ بتعاون من أولياء الأمور؛ لكتابة قصة نجاح جديدة للوطن.

وذكرت الوزارة أن إحصائيات منصة مدرستي جاءت كالآتي: