الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ينشر فيديو لرحلته في المملكة مع أسرته ويدعو العالم لزيارتها

نشر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكشفيلي، مقطع فيديو أظهر فيه جولته السياحية في المملكة بصحبة أسرته، وأشاد بوجهات المملكة التي قام بزيارتها.

وقال الأمين العام في الفيديو إن السياحة في المملكة تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة من المغامرات وتجارب الأكل الشعبي والمناظر الخلابة والتسوق، ودعا العالم إلى زيارة مناطق المملكة ورؤية جمال البلد وشعبه وثقافته.

Thank you Saudi Arabia 🇸🇦 for your generosity and kindness. Your people, traditions and extraordinary tourism ecosystem makes you a top destination! Saudi Arabia is ready to welcome tourists! pic.twitter.com/7hn9Z63nVx

— Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) September 8, 2020