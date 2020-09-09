مول تجاري ومبنى كبير وقطعتي أرض.. “تصفية تركة الراجحي”: مزاد علني لبيع 4 عقارات بالرياض

أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي، طرح أربعة عقارات في مدينة الرياض، بالمزاد العلني، قريبا.

وقالت شركة إتقان العقارية، في بيان لها، إن العقارات الأربعة التي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني تتضمن عزيزية مول، والذي يقع في حي المروج جنوب الخطوط الجوية السعودية، وأرض البرج، التي تقع في حي الملك فهد، طريق الملك فهد، شمال وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما تتضمن عملية البيع أرض فليته، التي تقع في حي بدر جنوب الرياض بالقرب من حي عكاظ والشفا، بالإضافة إلى مبنى مجلس الحراسة، والذي يقع على طريق الملك عبدالله في حي الورود بالقرب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.