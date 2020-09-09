بالصور.. أمير الباحة يدشن نظام “المسعف الإلكتروني” وبرنامج تتبع مركبات إسعاف الهلال الأحمر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم ،عبر الاتصال المرئي مع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي نظام” المسعف الإلكتروني” وبرنامج تتبع مركبات الاسعاف التابع للهلال الأحمر.

واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان القاسم قدم شرح لسمو أمير منطقة الباحة عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الباحة .

وتابع وعددها 7 منشآت طبية، حيث يعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاءها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ وكذلك افضل مسار للوصول السريع للمنشأة

واردف ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

وبين انه استعرض مدير عام الفرع جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الماضية وما قدم لمكافحة الفايروس من خلال الجهد التكاملي لجميع الادارات والمراكز الإسعافية بالهيئة .

واردف وتمنى سمو أمير منطقة الباحة التوفيق والنجاح للجميع مثمناً الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً .

ويذكر أن ١٥مركزاً إسعافياً تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تخدم منطقة الباحة على مدار ٢٤ ساعة .