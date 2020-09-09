أكثر من 100 ألف و 500 شخص عدد ضحايا #كورونا في إيران

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 427 مدينة يزيد عن 100500.

وصل عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي إلى 7214 شخصًا، وفي خوزستان إلى 6642 شخصًا.

وفي أصفهان إلى 4589، وفي لرستان إلى 4447 شخصًا، وفي كيلان إلى 4137 شخصًا، وفي أذربيجان الشرقية إلى 2917، وفي ألبرز إلى 2851، وفي كلستان إلى 2848 شخصًا، وفي فارس إلى 2831 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية إلى 2694، وفي خراسان الشمالية إلى 1619 شخصًا.

وفي كرمان إلى 1610 شخصًا، وفي هرمزغان 1356 شخصًا، وفي مركزي إلى 1303 أشخاص، وفي يزد 1263 شخصًا، وفي بوشهر إلى 1261، وفي جهارمحال وبختياري إلى 712، وفي خراسان الجنوبية إلى 582 شخصًا.

مع تنامي معارضة الجمهور العام والخبراء وحتى وكلاء النظام لإعادة فتح المدارس، يصبح قادة نظام الملالي مرتبكين ويتراجعون على مضض خطوة بخطوة.

وأكد المتحدث باسم حكومة روحاني علي ربيعي أن “المعلومات الحكومية” كانت فيها اشكالات.

وقال رئيس الجمهورية: أعلن في ذلك الاجتماع بصراحة أنه لا إكراه في الذهاب إلى المدارس ولكن جميع خبراء التربية والتعليم لديهم حساسية أن تفتح المدارس… بالطبع، يمكن أيضًا استخدام المرافق التعليمية لشبكة شاد عبر الانترنت، لكننا نؤكد مرة أخرى أن الالتحاق بالمدرسة ليس إلزاميًا، ولكن المدارس مفتوحة … من الضروري الحفاظ على تواصل الطلاب مع المدارس، الآن إما حضوريًا أو افتراضيًا.