دورات تدريبية لذوي الإعاقة بالرياض في 12 تخصصًا.. وسن القبول حتى 45

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في منطقة الرياض عن بدء قسمي التأهيل المهني للذكور والإناث، في استقبال طلبات التسجيل للالتحاق ببرامج التدريب للسنة الدراسية الجديدة 1442 هـ والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ولديه إحدى حالات الإعاقة الجسمية أو العقلية أو الحسية وألا يقل عمره عن 15 سنة، ولايزيد عن 40 سنة للإناث و45 للذكور، وأن يجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة.

وتابعت أن الطلاب خلال التدريب يحصلون على العديد من المزايا إلى جانب التأهيل المهني، مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة، بالإضافة الى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب.

يذكر أن هذه الأقسام تتبع لمراكز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض وتشتمل على العديد من الورش الحرفية والتدريبية للجنسين مثل “الحاسب الآلي والسكرتارية والكهرباء وتنسيق الحدائق والتكييف وورش السيراميك والخزف والأعمال الفنية والتطريز والتفصيل والخياطة والطباعة الحرارية وصيانة الأجهزة الذكية”.