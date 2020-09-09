عاجل… 897 ألف وفاة و27.5 مليون إصابة بـ #كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، اقترب من 27.6 مليون صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 27.579 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين 18.5 مليون، وعدد الوفيات 897 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.