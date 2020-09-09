أكثر كفاءة وملاءمة لـ”أوضاع #كورونا”.. الصين تطلق طائرة جديدة تنافس إيرباص وبوينغ

طوّرت الصين طائرة محلية ذات مميزات جديدة، لتكون منافسًا لعملاقي الطيران العالمي إيرباص وبوينغ، على مستوى العالم.

وأأسست الصين شركة OTT Airlines في فبراير الماضي، تتبع خطوط شرق الصين الجوية، والتي أعلنت عن طائرة جديدة تحمل اسم “COMAC C919″، وقالت إنها صممت لتكون طائرة ركاب دولية بخصائص صينية، تطابق مواصفات الجودة والسلامة الدولية، لتكون ذات ممر واحد، وتتسع لما بين 150 إلى 180 راكباً.

وحتى الآن، حصلت الشركة على 815 طلباً من 28 عميلًا، غالبيتها من شركات الطيران الصينية.

وتقول شركة “Safran” التي صممت هيكل الطائرة الداخلي إنها ستزود مقصورة الطائرة بالمراحيض، والمطابخ، وأبواب قمرة القيادة.

وقالت الشركة لـ CNN إن “المراحيض ستكون “أكبر مما هو متعارف عليه داخل الطائرات المنافسة”، وسيكون من السهل التنقل بين أجزاء الطائرة، لسهولة التنظيف والصيانة وتطهير الأسطح، بالإضافة إلى مطبخ مريح، وعربات طعام سهلة المناورة، تساعد الطاقم في توزيع وجبات الطعام الخفيفة والمشروبات للركاب بشكل أسرع.

ولأسباب تتعلق بمعايير معالجة الطعام المشددة، كالاستجابة لجائحة كورونا، تتحول شركات الطيران الآن إلى خدمة الطعام بدون لمس على متن الطائرة. وهذا يعني الكثير من التعبئة والتغليف، وهذا بدوره يعني الحاجة إلى مساحة إضافية، وهو ما توفرة طائرة “C919”.

وقالت “Safran” إن الطائرة خفيفة الوزن ومتينة، مما يساعد على تقليل البصمة الكربونية مع تحمل قسوة خدمة المسافات القصيرة، مع محركات أكثر كفاءة، مع انخفاض 15% في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والضوضاء داخل وحول المطارات.