90% نسبة النجاح.. “التخصصات الصحية”: منصة لنتائج اختبارات الرخصة المهنية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق المنصة التفاعلية الحيّة لنتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية والتي من خلالها يمكن الاطلاع على الأرقام والنسب الخاصة بالاختبارات، فيما أعلنت الهيئة أن أكثر من 90٪ من المتقدمين للاختبارات من خريجين الجامعات السعودية يجتازونها بكفاءة.

ويأتي إطلاق المنصة تحقيقاً لأهداف الهيئة في الاندماج مع المجتمع، وإتاحة الاطلاع على البيانات بكل شفافية بما يخدم المصلحة العامة، وتسهيل الحصول على النسب والأرقام المتعلقة باختبار رخصة الممارسة المهنية.

وقال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي، إن المنصة التفاعلية هي واحدة من التحولات الكبيرة للهيئة في مجال البيانات، وإتاحة الاطلاع عليها، حيث عملت على ذلك استراتيجياً بما يجعلها في متناول المتخصصين والجهات بجميع فئاتها ويحقق الفائدة العامة من خلال الاعتماد على البيانات اللحظية والمحدثة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن نسب الاجتياز المرتفعة في اختبارات الممارسة المهنية تثبت مدى كفاءة كوادرنا الوطنية ومخرجات التعليم في وطننا الغالي، معبراً عن فخر الهيئة بارتفاع نسب النجاح، مشيراً إلى أن اختبارات الممارسة المهنية هدفها التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين ومدى قدرتهم على الممارسة الآمنة حفاظاً على صحة المجتمع والمرضى.

ونوه إلى أن المنصة التفاعلية يمكن زيارتها عبر الرابط الإلكتروني https://public.scfhs.org.sa/ حيث يمكن الاطلاع على الارقام والبيانات الخاصة بالاختبارات بشكل لحظي.