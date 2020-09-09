الفيفا: تصفيات “كونكاكاف” لن تنطلق قبل مارس

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تأجيل انطلاق تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف” المؤهلة لكأس العالم 2022 حتى مارس العام المقبل بسبب وباء “كوفيد-19”.

وفي أحدث تأجيل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قال “فيفا” إنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع اتحاد “كونكاكاف” لأنه سيكون من المبكر جداً لأوانه إقامة مباريات دولية في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الظروف الحالية.

وقال “فيفا” في بيان: “لا تزال الكثير من دول اتحاد كونكاكاف تواجه تحديات صحية كبيرة ولعب هذا دوراً بارزاً في قرار التأجيل”.

وأضاف: “كما تطبق العديد من دول منطقة كونكاكاف قيوداً على السفر وإجراءات صارمة تتعلق بالحجر الصحي مما يجعل إقامة مباريات دولية تشمل 30 منتخباً وطنياً تحدياً صعباً للغاية”.

ولن تنطلق تصفيات أمريكا الجنوبية، التي كان من المقرر أن تبدأ في مارس هذا العام، حتى الشهر المقبل على الأقل بينما لن يتم استئناف التصفيات الآسيوية حتى مارس 2021.

كما تأجل انطلاق تصفيات منطقة الأوقيانوس بينما لم تتأثر أوروبا وأفريقيا إذ تقام مسابقات تأهيلية قصيرة نسبياً.

وكان من المقرر في البداية أن تنطلق تصفيات “كونكاكاف” في سبتمبر وتم تعديل نظامها بسبب جائحة كورونا.

وطبقاً للنظام الجديد سيشارك 30 منتخباً في الدور الأول وسيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تضم كل منها 5 فرق.

وفي الدور الثاني يلعب أصحاب الصدارة في المجموعات الست لتحديد المتأهلين إلى الدور الأخير.

وسينضم الفائزون في الدور الثاني إلى أعلى 5 منتخبات تصنيفاً في كونكاكاف وهي الولايات المتحدة والمكسيك وهندوراس وكوستاريكا وجاميكا، ويقام الدور الأخير بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب كل منتخب 14 مباراة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الدور الأخير إلى نهائيات كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية.

وقال الفيفا إن “كونكاكاف” يعكف حالياً على الانتهاء من الجدول الجديد.