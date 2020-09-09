أمانة حائل: إغلاق 8 محلات ومخالفة 20 في جولة رقابية

واصلت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها حملاتها المكثفة على عدد من المحلات والمطاعم، للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية، والتزامها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتم خلال الحملات، إغلاق 8 محلات بدون تراخيص وتغريم 20 محلا استغلت الأرصفة خارج المحل، ومخالفة عدد من المطاعم على تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين.
كما قامت الفرق الرقابية بحملة على محال الجزارة للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية، والتزامها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية حيث تم مصادرة 300 كجم لحوم مجهولة المصدر.