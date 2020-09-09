أمانة حائل: إغلاق 8 محلات ومخالفة 20 في جولة رقابية

واصلت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة ‏لها حملاتها المكثفة على عدد ‏من المحلات والمطاعم، للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية، ‏والتزامها ‏بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم خلال الحملات، إغلاق ‏‏8 محلات بدون تراخيص وتغريم 20 محلا ‏استغلت ‏الأرصفة خارج المحل، ‏ومخالفة عدد من المطاعم على تدني ‏مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين‏‏.‏

كما قامت الفرق الرقابية بحملة على محال الجزارة للتأكد من تطبيقها ‏لكافة ‏الاشتراطات البلدية، والتزامها بالتقيد ‏بالإجراءات ‏الاحترازية حيث تم ‏مصادرة 300 كجم لحوم مجهولة المصدر.