“قرقاش”: اتفاق السلام الإماراتي – الإسرائيلي لن يكون على حساب القضية الفلسطينية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن قرار دولة الإمارات السيادي بالإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية على وقف ضم الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يشكل خطوة مهمة في اتجاه السلام.

وأوضح “قرقاش”، أن الإمارات تؤكد موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي، لافتًا إلى أن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.