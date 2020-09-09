ضرب مثلا في التفاني.. معلم لم يثنه مرضه عن تدريس أبناءه عبر منصة “مدرستي”

ضرب معلم سعودي مثلا رائعا عن التفاني في العمل، إذ استمر في أداء وظيفته رغم ظروفه الصحية السيئة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن علي آل شتلة، المعلم بثانوية زيد بن حارثة التابعة لتعليم “سراة عبيدة”، وهو يتابع دروسه وطلابه عبر منصة مدرستي، رغم ظروفه الصحية السيئة.

ونشر حساب المدرسة مقطع الفيديو، متوجها بالشكر للمعلم، مشيرا لكنه “مثال رائع من أمثلة المعلمين المخلصين”.

وجاء في الفيديو المعلم وهو يؤدي واجباته الوظيفية خلال إجراء فحوصاته الطبية، رغم ما يمر به من مرض، ما يؤكد أهمية دور المعلم وتفانيه، ويشير أيضا إلى فعالية نظام التعليم عن بعد.

من جانبهم، أشاد رواد مواقع التواصل بسلوك والتزام المعلم، متمنين له سرعة السلامة والشفاء، والعودة لتلاميذه سالما معافى.