آخر تطورات #كورونا عالميا.. الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ190 ألف وفاة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حسب معطيات وكالة “رويترز”، حاجز الـ190 ألف حالة.

وأفادت “رويترز” بأن المعدل المتوسط للوفيات جراء فيروس كورونا خلال أسبوع واحد يبلغ في الولايات المتحدة خلال الشهر الأخير نحو 6100 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث الحصيلة العامة لضحايا الجائحة، كما تمثل، حسب معطيات الوكالة، الدولة الـ12 في العالم من حيث نسبة الوفيات من عدد السكان، حيث يبلغ هذا العدد 58 حالة من كل 100 ألف شخص.