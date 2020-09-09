الجدعان متحديا صندوق النقد: انكماش الاقتصاد السعودي أقل بكثير من المتوقع

أوضح وزير المالية،محمد الجدعان،اليوم، أن انكماش الاقتصاد في المملكة هذا العام أقل من توقعات صندوق النقد الدولى

وتحدى الجدعان مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا بشأن صحة توقعات الصندوق بانكماش الاقتصاد السعودي .

و قال وزير المالية يوم الأربعاء ان الانكماش في الاقتصاد هذا العام، سيكون أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأبلغ الوزير محمد الجدعان منتدى افتراضيا “آمل، وأتحدى كريستالينا (جورجيفا مديرة صندوق النقد)، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020.”

و سبق أن توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد السعودي 6.8 بالمئة في العام الحالي.