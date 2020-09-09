الجريمة تمت في اسطنبول .. السودان يحاكم رجلا استولى على 3 ملايين ريال من سيدة أعمال سعودية

بدأ القضاء السوداني،اليوم،في محاكمة رجل استولى على مبالغ مالية ضخمة من سيدة سعودية،عن طريق النصب و الاحتيال.

و شرعت محكمة جنايات الخرطوم شمال في محاكمة رجل استولى على (3) ملايين ريال سعودي من سيدة أعمال سعودية بعد أن أوهمها بشراء شقة لها بالعاصمة البريطانية لندن أثناء لقاء عمل في اسطنبول

وحررت سيدة الأعمال السعودية بلاغا تتهم به الرجل بالاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها، وأشارت الشاكية إلى أنها قابلت المتهم بالعاصمة التركية اسطنبول واتفقت معه على شراء شقة لها بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت سيدة الأعمال السعودية أنها سلمت المتهم وقتها مبلغ (3) ملايين ريال سعودي لشراء الشقة لها، ونبهت إلى أن المتهم لم يوف بوعده لها واختفى عن أنظارها حينها قامت بالمحاولة للعثور على المتهم إلا انها لم تعثر عليه لتدون بلاغا بقسم الشرطة ضد المتهم حول ملابسات الحادثة.