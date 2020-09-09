شاهد.. رسالة سوداني تضرر من الفيضان لخادم الحرمين: “حفظك الله وبارك فيك يا سلمان الخير”

بعث مواطن سوداني من إحدى القرى المتضررة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد برسالة مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قدم فيها شكرهم لمركز الملك سلمان ولجهود الملك في إغاثة قطاعات الشعب السوداني التي تضررت من فيضان النيل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع المواطن السوداني وهو يقف وسط مياه الفيضان رفقة أحد العاملين في توصيل مواد مركز الملك سلمان للمتضررين ويتحدث بلغة بسيطة أوصل عبرها رسالة شكر مؤثرة وجدت تفاعلاً كبيراً على وسائط التواصل الإجتماعي. وقال المواطن السوداني: (ناس مركز الملك سلمان كتر خيركم وكتر خيرك يا الملك سلمان وكتر خير ناسك الجونا في مكانا .. أكرمونا وجابوا لينا الخيام وأنقذونا من الموية .. ونحن الآن ننقل في أثاثاتنا وأطفالنا لنذهب بهم إلى الخيام الموجودة في منطقة بعيدة من المياه). وأضاف المواطن: (يا سلمان جانا بلحك كتر خيرك وبارك الله فيك).