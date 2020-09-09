رسميا.. #الاتحاد ينجو من الهبوط بفوزه على #العدالة و#الفيحاء يهبط إلى دوري الدرجة الأولى #الاتحاد_العداله

فاز فريق الاتحاد على العدالة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ليضمن “العميد” البقاء في الدوري السعودي للموسم المقبل 2020/21.

والتقى الاتحاد مع العدالة مساء اليوم الأربعاء وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في السياق، حقق التعاون فوزًا قاتلاً على ضيفه الفيحاء، بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليهبط الفيحاء رسميًا.

ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.