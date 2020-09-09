دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حقائق وأرقام.. #الشباب يزف #الهلال عريسًا لموسم استثنائي والاتحاد ينجو من الهبوط وحمدالله الهداف #تتويج_الهلال_الاستثنايي #ليله_بطل_اسيا_والدوري

توج الهلال بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة 16 في تاريخه، بعد فوزه على الشباب 2-1.
وكان الهلال قد نجح في حسم اللقب رسمياً عقب فوزه أمام الحزم في المرحلة قبل الماضية لينجح بالحصول على بطولة الدوري للمرة 16 في تاريخه.
في هذا التقرير تستعرض «الوئام» أبرز أرقام عن هذه الجولة المثيرة من الدوري.
- الهلال حصد 72 نقطة جمعها من 30 مباراة ليصبح أكثر نادي يحصد نقاط في موسم واحد بتاريخ المسابقة متفوقا على غريمه النصر.
- توج المغربى عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادى النصر، بجائزة هداف الدوري للمرة الثانية على التوالي، برصيد 29 هدفا متفوقا بفارق هدفين عن النجم الفرنسى بافيتمبتي جوميز، مهاجم الهلال.
الصراع بين حمد الله وجوميز امتد حتى الجولة الأخيرة، التي أقيمت اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، حيث سجل الفرنسي هدفي الهلال في فوزه على الشباب، وسجل المغربي هدفًا في فوز النصر على الاتفاق بنتيجة 3-2.
وتمكن حمد الله من حسم الصراع لصالحه بعدما وصل إلى 29 هدفًا، ليتوج بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، ليحقق إنجازًا لم يقدر عليه أسطورة الكرة السعودية، ماجد عبد الله، مع النصر، بتحقيق لقب هداف الدوري لأكثر من موسم متتالي، حين نجح ماجد عبد الله من حصد اللقب 3 مرات بين 1979 و1981.
الاتحاد نجح في النجاة من الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفيحاء الهابط مع الحزم والعدالة إلى دوري الدرجة الأولى.
- فاز ضمك على الفتح برباعية في أمسية ضمن على أثرها الاستمرار مجدداً في الدوري بعد أن صعد للمرة الأولى في مسيرته إلى دوري المحترفين الموسم الماضي، ليضمن تواجده في الدوري الممتاز موسماً آخر في منافسات 2020 – 2021، ورفع بذلك ممثل خميس مشيط إلى المركز الـ12 بـ35 نقطة.
- تأهل فريق الوحدة الذي احتل المركز الرابع إلى بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.
- هبط فريق الفيحاء رسمياً إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد خسارته من التعاون بهدف دون مقابل اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز “الرابع عشر” ، أمام الحزم “الخامس عشر” برصيد ٢٨ نقطة والعدالة “السادس عشر والأخير” (٢١ نقطة )، ورافقهما إلى دوري الدرجة الأولى.
وكانت البطولة قد توقفت الأكثر من عدة شهور بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم بأسره.
وتمكن الزعيم من اختتام الموسم الحالي بتتويج باللقب الثاني له عقب كأس دوري أبطال آسيا الذي توج بيه نهاية العام الماضي.