دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حقائق وأرقام.. #الشباب يزف #الهلال عريسًا لموسم استثنائي والاتحاد ينجو من الهبوط وحمدالله الهداف #تتويج_الهلال_الاستثنايي #ليله_بطل_اسيا_والدوري

الصراع بين حمد الله وجوميز امتد حتى الجولة الأخيرة، التي أقيمت اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، حيث سجل الفرنسي هدفي الهلال في فوزه على الشباب، وسجل المغربي هدفًا في فوز النصر على الاتفاق بنتيجة 3-2.

وتمكن حمد الله من حسم الصراع لصالحه بعدما وصل إلى 29 هدفًا، ليتوج بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، ليحقق إنجازًا لم يقدر عليه أسطورة الكرة السعودية، ماجد عبد الله، مع النصر، بتحقيق لقب هداف الدوري لأكثر من موسم متتالي، حين نجح ماجد عبد الله من حصد اللقب 3 مرات بين 1979 و1981.

الاتحاد نجح في النجاة من الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفيحاء الهابط مع الحزم والعدالة إلى دوري الدرجة الأولى.