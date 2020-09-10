طقس_الخميس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة وتبوك #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كلم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.