عدد ضحايا #كورونا في إيران يقترب من 101 ألفاً

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 427 مدينة في إيران تجاوز 100 ألف و 900 شخص.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 24525 شخصًا، وفي خراسان رضوي 7244، وفي خوزستان 6677، وفي مازندران 4879، وفي اصفهان 4619.

وفي لرستان 4477، وفي كيلان 4162، وفي سيستان وبلوجستان 3087، وفي اردبيل 1227، وفي قزوين 889، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 655 شخصًا.

وبينما تتواصل الاحتجاجات على إعادة افتتاح المدارس قال روحاني: الظروف في بلدنا تختلف عن الدول الأخرى. لا تقارنوا وضع البلاد في مجال إعادة الافتتاح بالدول الأخرى.

اتخذت الحكومة ولجنة مكافحة كورونا قرارًا صائبًا وان شاء الله سينعم طلاب المدارس والجامعات بالدراسة وعلى كل حال نحن لم نجبر أي أسرة وتلميذ بالدراسة حضوريًا على طول العام.

وأضاف: كل يوم يريدون إثارة مشكلة تحت ذريعة ما، وتضخيم القضية التي حصلت وخلق التوتر وأخذ الهدوء من المواطنين ولكن يفتضح أمرهم كل مرة.

في رمضان قالوا لماذا يريدون فتح أبواب المساجد بينما حققت صحة المواطنين وفقدوا ماء وجههم؛ وفي شهر محرم قالوا نفس المقولة ولم يحصل شيء.

وعند فتح السوق تحدثوا عن أرواح الناس ومعاشهم ولاحظوا أنه تم حماية أرواح الناس ومعاشهم.

هذه الأيام كانوا يتبعون قضية التعليم وهم منفعلون وغاضبون جدا من أن البلاد تسير على خطى صحيحة والناس لا يقيمون وزناً لكلماتهم الواهية.