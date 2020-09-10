شاهد بالصور: الشعب السوداني… شكراً خادم الحرمين الشريفين… شكراً مركز الملك سلمان

قدم الشعب السوداني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على اهتمامه الكبير والمستمر بالسودان وشعبه، كما شكر المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته.

جاء ذلك في اعقاب قيام مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بمساعدة أبناء الشعب السوداني على تجاوز محنة الفيضانات الأخيرة التي ضربت البلاد ، حيث تم توزيع السلال الغذائية التي خدمت الكثير من الفقراء والمحتاجين بمختلف الولايات السودانية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب السوداني في مختلف المحن والأزمات.

وقدم مركز الملك سلمان عبر السفارة السعودية في الخرطوم دواء لوزارة الصحة السودانية

كما وتم نصب خيام لايواء المتضررين من الفيضانات بسنجة، وقام المركز ايضا بتوزيع الاغاثة للمتضريين بولاية سنار محلية سنجة وتوزيع التمور في شرق النيل للمتضررين من الفيضانات.

ومن الجدير بالذكر أن المركز بادر بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة تزن 90 طنًا للمتضررين من السيول في السودان تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1,800 بطانية و16 طنًا من السلال الغذائية و40 طنا من التمور، لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31,980 فردًا.