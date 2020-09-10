استقرار سعر النفط وبرنت عند 40.79 دولاراً للبرميل

استقر سعر خام “برنت” خلال تعاملات الخميس قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وبعدما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاعها، في إشارة إلى تراجع الطلب على الخام مع استمرار تفشي فيروس “كورونا”.

على الجانب الآخر رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط سعر خام “نايمكس” خلال العام الجاري بنحو 1.3% إلى 38.99 دولار للبرميل، فيما رفعت تقديراتها لمتوسط سعر خام “برنت” بنسة 1.2% عند 41.90 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر عند 40.79 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر هامشياً بنحو 0.1% إلى 38 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر بمقدار 3 ملايين برميل.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، ووفقاً لبيانات “أي إن جي” التي نقلتها وكالة “رويترز” فإنه في حالة تأكيد ارتفاع المخزونات فإنه سيكون أول صعود منذ منتصف يوليو.