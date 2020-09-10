“رسيل” القابضة: 4 مليارات ريال لإنشاء “أضخم مشروع سياحي بالشرق الأوسط”

أعلنت شركة رسيل القابضة للاستثمار عن خطتها إنشاء “أضخم مشروع سياحي في الشرق الأوسط”، على مساحة 200 ألف متر بالمملكة، وبتكلفة تفوق الـ4 مليارات ريال.

وقالت الشركة إن المشروع سيتضمن خدمات سياحية وطبية وترفيهية وتعليمية، بصيغة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وكانت شركتا “مشاركه” العقارية، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بندر بن عطالله الخضيري، و”الأولى الدولية العالمية”، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم بن محمد المهنا، قد أعلنتا عن تضامن بينهما، انتهى بإنشاء شركة “رسيل”.

وكشفت “رسيل” عن خطط مستقبلية تتضمن تنفيذ عدة مشاريع واعدة في السعودية، يتجاوز حجم الاستثمار فيها 10 مليارات ريال.