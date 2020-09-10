الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بفعل انخفاض الدولار

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع الخميس 10 سبتمبر مدعوما بانخفاض الدولار لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر أيلول عند 1950.51 دولار للأونصة أمس الأربعاء. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولار للأونصة.

وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير شباط بعد قفزة في وول ستريت فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين وسجل 916.18 دولار للأونصة فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2294.42 دولار للأونصة.