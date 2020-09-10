البطالة في تركيا ترتفع إلى 13.4%

أظهرت بيانات نُشرت في تركيا اليوم الخميس، أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.4% في يونيو.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات) فإن البطالة ارتفعت في هذا الشهر بنسبة 0.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، أن عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاماً فأعلى في البلاد تراجع بـ152 ألف فرد على أساس سنوي إلى 4.1 مليون بنهاية يونيو .

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت البطالة في يونيو بـ0.5%، حيث كانت سجلت في مايو 12.9%.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التوظيف وصل إلى 42.4%، منخفضاً بنسبة كبيرة بلغت 4% على أساس سنوي.