“الصحة العالمية” تحث الدول على زيادة إسهامها في تطوير وسائل مكافحة كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية، دول العالم على الإسهام بصورة أكبر في مساعي تطوير وإنتاج الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد-19” والوسائل الخاصة بتشخيص الإصابات به.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، أثناء فعالية نظمت اليوم الخميس بواسطة الفيديو، إلى أن منظمته قد أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة “كوفيد-19” (ACT-Accelerator) بهدف دعم البحوث في مجال تطوير اللقاحات والأدوية المضادة للوباء ووسائل تشخيصه.

وتابع: “نحتاج على نحو سريع إلى توسيع دائرة الاختبارات السريرية ورفع قدرات الإنتاج وإصدار التراخيص والتنظيم، كي تصل هذه المنتجات إلى الناس وتبدأ بإنقاذ الأرواح”.