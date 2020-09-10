آخر تطورات #كورونا عالميا.. الهند تسجل رقمًا قياسيًا لأكبر عدد إصابات في يوم واحد

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت الهند تسجيل 95735 حالة إصابة بفيروس كورونا، الخميس، وهو رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من إصابات تعلن عنها دولة واحدة خلال يوم، وفقًا لبيانات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وحسب جونز هوبكنز، تشهد الهند معدلات إصابات يومية أعلى بكثير من تلك الخاصة بالدول الأخرى، بما في ذلك الدول ذات التقارير العالية، مثل الولايات المتحدة والبرازيل.

وحتى صباح الخميس (بالتوقيت المحلي)، شهدت الهند ما مجموعه 4.4 مليون حالة مؤكدة لكورونا على مستوى البلاد، منها أكثر من 919,018 حالة نشطة، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الوباء يبلغ أكثر من 3.4 مليون.