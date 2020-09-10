الصحة تدعو للاستفادة من خدمات تطبيق “موعد”

دعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات تطبيق “موعد” وهي خدمة إلكترونية توفرها الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، حيث تسعى الوزارة إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.

وأبرزت الصحة مميزات التطبيق المتمثلة في إتاحة الفرصة للمستفيد للإطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه وكذلك إستعراض و حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر ، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.

ولفتت النظر إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية وفرت بيئة آمنة، تُطبق فيها جميع الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، كما تم تخصيص عدد من المراكز الصحية المناوبة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة إضافة إلى مراكز صحية اخرى تعمل على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق المملكة.

وأبانت الصحة أنه تم تهيئة عيادات متخصصة و متوفرة عبر تطبيق “موعد” ، ومنها، عيادات طب الأسرة، عيادات الأسنان، عيادات تطعيم الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين.