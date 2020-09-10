فرنسا تؤكد لبريطانيا وألمانيا ضرورة مراجعة إيران لتحركاتها المخالفة للاتفاق النووي

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، بأنه سيكون من غير المقبول أن تنتهك المملكة المتحدة ترتيبات الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الخروج من التكتل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن تصريحات لو دريان جاءت خلال زيارته للندن اليوم، الخميس، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي لنظيريه البريطاني والألماني على ضرورة مراجعة إيران لتحركاتها المخالفة للاتفاق النووي والالتزام الفوري بتعهداتها الواردة به.

وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 يناير، بيد أن قانون التكتل الذي يضم 27 عضوا مازال ساريا حتى نهاية العام .